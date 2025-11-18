«Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен. Конечно, на месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался. Давайте вспомним Северные потоки», — сказал представитель Кремля.
Песков: Киев опять замечен в теракте, но уже на ж/д дороге в Польше
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Факт причастности Киева к очередной диверсии, но уже на железной дороге в Польше, весьма примечателен. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.