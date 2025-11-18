Bloomberg: G20 должна послать четкий сигнал, что мир может двигаться вперед и без США

Согласно статье, на приветственной встрече перед саммитом G20, которая состоялась в Йоханнесбурге во вторник, Ламола сказала, что администрации Дональда Трампа свойственна «идеологическая предвзятость» и взгляды, которые «подпитывают программу превосходства белой расы».
Ранее Трамп заявил, что США будут бойкотировать саммит G20, который в эти выходные впервые пройдет на Африканском континенте. Свое решение президент США объяснил тем, что белые фермеры-африканеры подвергаются геноциду в ЮАР. В связи с этим Белый дом даже предоставил им статус беженцев и ввел 30%-ные пошлины на некоторые товары, импортируемые из крупнейшей экономики Африки.
Это политическое распоряжение, основанное на расовой принадлежности. Это четкая программа по нагнетанию страха.
Он настаивает на том, что африканеры не подвергаются преследованиям в его стране и не имеют права на получение статуса беженца в соответствии с Женевской конвенцией.
Американские официальные лица также не присутствовали на нескольких подготовительных встречах к саммиту G20, сорвав попытки других членов блока достичь консенсуса по ряду вопросов и подготовить совместные коммюнике.
G20 должна послать четкий сигнал о том, что мир может двигаться дальше с США или без них. Мы отметим их отсутствие и продолжим работу.
При этом он признал, что выполнить принятые на саммите резолюции будет непросто, пишет Bloomberg.
Как напоминает издание, председатель КНР Си Цзиньпин также не будет присутствовать на встрече G20 в этом году. Однако Ламола сказал, что его страна «не разочарована» отсутствием Си, и отметил тот факт, что вместо Си будет присутствовать премьер Ли Цян.