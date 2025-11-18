Times: на Украине уже можно создавать «армию дезертиров»

По его словам, на Украине ничего не делается, чтобы вернуть дезертиров или создать условия, при которых они будут бояться убегать и вынуждены будут выполнять свой долг. «Вопрос борьбы с СОЧ (самовольное оставление части) — это вопрос, который стоит давно, и которым никто не хочет заниматься. Сколько там уже, 200−300 тыс. (уголовных дел о дезертирстве и СОЧ)», — сказал он.