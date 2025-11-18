В статье говорится, что ситуация с мобилизацией на Украине вызывает серьезную обеспокоенность. По словам высокопоставленного чиновника, до 80% новобранцев не доходят до фронта, покидая ряды ВСУ еще на этапе учебных центров. Это происходит на фоне тяжелой оборонительной борьбы с превосходящими силами противника, обращает внимание издание.
Если в начале конфликта наблюдался приток добровольцев, то сейчас многие из них уже мертвы, тяжело ранены или истощены физически и эмоционально. Это вынуждает Киев экстренно решать вопрос с кадровым голодом на передовой.
У нас скоро появится еще одна армия самовольно оставивших части, с которой придется считаться.
Также Костенко отметил плохую подготовку новобранцев: «Реально сейчас очень плохое качество личного состава. И их физическое здоровье, и морально-психологическое состояние».
По его словам, на Украине ничего не делается, чтобы вернуть дезертиров или создать условия, при которых они будут бояться убегать и вынуждены будут выполнять свой долг. «Вопрос борьбы с СОЧ (самовольное оставление части) — это вопрос, который стоит давно, и которым никто не хочет заниматься. Сколько там уже, 200−300 тыс. (уголовных дел о дезертирстве и СОЧ)», — сказал он.
В этом году отмечается резкий рост этих показателей, а прошлый месяц стал рекордным по числу таких инцидентов — более 21 тыс. случаев.
Украинские власти пытаются объяснить эти цифры тем, что часть дел может быть связана с повторными обвинениями или включением в списки пропавших без вести и другими ошибками. На Украине предусмотрено наказание за дезертирство в виде лишения свободы до 12 лет, а за самовольное оставление части — до 10 лет. Несмотря на суровое наказание, лишь около 5% таких дел доходит до судебного разбирательства.
В условиях военного положения на Украине, как мобилизованные, так и добровольцы обязаны служить до окончания боевых действий, напоминает издание.