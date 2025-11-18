Ричмонд
Times: на Украине уже можно создавать «армию дезертиров»

Пыл первых украинских добровольцев в значительной степени иссяк, а повсеместное дезертирство набрало темпы. Пока Киев изо всех сил пытается залатать бреши в личном составе на линии фронта, на Украине признают, что ситуация достигла такой точки, что из дезертиров уже можно создать армию, пишет британский журнал The Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что ситуация с мобилизацией на Украине вызывает серьезную обеспокоенность. По словам высокопоставленного чиновника, до 80% новобранцев не доходят до фронта, покидая ряды ВСУ еще на этапе учебных центров. Это происходит на фоне тяжелой оборонительной борьбы с превосходящими силами противника, обращает внимание издание.

Если в начале конфликта наблюдался приток добровольцев, то сейчас многие из них уже мертвы, тяжело ранены или истощены физически и эмоционально. Это вынуждает Киев экстренно решать вопрос с кадровым голодом на передовой.

У нас скоро появится еще одна армия самовольно оставивших части, с которой придется считаться.

Роман Костенко
полковник, секретарь комитета Верховной Рады по безопасности, обороне и разведке

Также Костенко отметил плохую подготовку новобранцев: «Реально сейчас очень плохое качество личного состава. И их физическое здоровье, и морально-психологическое состояние».

По его словам, на Украине ничего не делается, чтобы вернуть дезертиров или создать условия, при которых они будут бояться убегать и вынуждены будут выполнять свой долг. «Вопрос борьбы с СОЧ (самовольное оставление части) — это вопрос, который стоит давно, и которым никто не хочет заниматься. Сколько там уже, 200−300 тыс. (уголовных дел о дезертирстве и СОЧ)», — сказал он.

Судя по статистике Генеральной прокуратуры, на Украине с 2022 года зафиксировано более 280 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления места службы.

В этом году отмечается резкий рост этих показателей, а прошлый месяц стал рекордным по числу таких инцидентов — более 21 тыс. случаев.

Украинские власти пытаются объяснить эти цифры тем, что часть дел может быть связана с повторными обвинениями или включением в списки пропавших без вести и другими ошибками. На Украине предусмотрено наказание за дезертирство в виде лишения свободы до 12 лет, а за самовольное оставление части — до 10 лет. Несмотря на суровое наказание, лишь около 5% таких дел доходит до судебного разбирательства.

Критики указывают на неэффективность мер по набору в армию и на то, что силовые методы поиска призывников (печально известная «бусификация» силами ТЦК) усиливают социальное недовольство.

В условиях военного положения на Украине, как мобилизованные, так и добровольцы обязаны служить до окончания боевых действий, напоминает издание.