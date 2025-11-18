Сосуд с кровью Христовой впервые доставлен в Рим

По случаю прибытия святыни в церкви Святого Спасителя состоялась торжественная месса. Как сообщили корреспонденту агентства в церкви, в Риме сосуд пробудет до 25 ноября. Его доставили для поклонения верующих в связи с отмечаемым Римско-католической церковью Юбилейным годом христианства.