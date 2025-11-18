Ричмонд
Сосуд с кровью Христовой впервые доставлен в Рим

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сосуд с землей, обагренной кровью Христа, впервые был доставлен в римскую церковь Святого Спасителя в Лауро (Сан-Сальваторе-ин-Лауро), сообщает ТАСС.

Эта реликвия на протяжении веков находилась в Мантуе на севере Италии, в церкви Святого Андрея Первозванного (Сант-Андреа), и никогда не покидала ее стен.

По случаю прибытия святыни в церкви Святого Спасителя состоялась торжественная месса. Как сообщили корреспонденту агентства в церкви, в Риме сосуд пробудет до 25 ноября. Его доставили для поклонения верующих в связи с отмечаемым Римско-католической церковью Юбилейным годом христианства.

21 ноября запланирована процессия на другой берег Тибра — в собор Святого Петра, где также состоится торжественное богослужение. -0-