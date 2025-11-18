Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше призвали к беспощадности после диверсии на железной дороге

Польша должна действовать беспощадно после диверсии на железной дороге. Об этом заявил бывший заместитель главы Агентства внутренней безопасности Польши, полковник Яцек Монка в беседе с Rzeczpospolita.

Источник: Reuters

«Это не просто диверсия, как в случае с поджогами, когда целями были, скорее, объекты. В данной ситуации целями нападения были люди, и наше государство должно продемонстрировать беспощадность и эффективность», — отметил Монка.

Полковник предположил, что злоумышленники могли добиваться подрыва поезда, а не только железнодорожного полотна. В этом случае, по словам Монки, страна бы столкнулась с колоссальными политическими, социальными и гуманитарными последствиями.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на железной дороге, ведущей на Украину, совершили украинцы.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше