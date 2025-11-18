Ричмонд
Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 224 человек, в том числе 16 несовершеннолетних

Новыми гражданами Беларуси стали выходцы из 17 государств. В их числе — Армения, Египет, Казахстан, Латвия, Молдова, Россия, Турция, Узбекистан. Большинство прибыло из Украины.

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское гражданство предоставлено 224 иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе 16 несовершеннолетним. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Новыми гражданами Беларуси стали выходцы из 17 государств. В их числе — Армения, Египет, Казахстан, Латвия, Молдова, Россия, Турция, Узбекистан. Большинство прибыло из Украины.

Лица, которые получили белорусское гражданство, заняты в различных сферах экономики. Среди них — сотрудники сфер образования, обслуживания, работники агропромышленного комплекса, строительной отрасли, представители других профессий. Кроме того, в числе новых граждан Беларуси — доктор и кандидат наук, которые преподают в одном из ведущих отечественных вузов.

Одновременно принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, нарушавших законы Беларуси. -0-

