Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 224 человек, в том числе 16 несовершеннолетних

Лица, которые получили белорусское гражданство, заняты в различных сферах экономики. Среди них — сотрудники сфер образования, обслуживания, работники агропромышленного комплекса, строительной отрасли, представители других профессий. Кроме того, в числе новых граждан Беларуси — доктор и кандидат наук, которые преподают в одном из ведущих отечественных вузов.