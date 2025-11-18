Демонстрация против сокращения мер соцподдержки населения прошла в Вене

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки активистов провели у стен ратуши в Вене демонстрацию против сворачивания программ социальной поддержки населения, сообщает ТАСС.
«От угроз увольнений и ликвидации различных услуг до закрытия целых программ — мы наблюдаем сокращение во всем секторе социальных услуг», — заявила активист правозащитной организации S.O.S. Магдалена Эльснегг.
По ее словам, власти Вены запланировали на 2026 год «значительное сокращение бюджета социальной сферы», что особенно сильно ударит по сектору ухода за больными и немощными гражданами. В этом году под сокращения уже затронули программы помощи бездомным.
В октябре уровень безработицы в Австрии достиг максимальных значений со времен пандемии, о чем ранее сообщала Австрийская служба по вопросам рынка труда. Инфляция также остается на стабильно высоком для этой страны уровне — около 4%. На фоне текущих экономических трудностей федеральное правительство проводит санацию бюджета. -0-