Ранее заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал режим Зеленского «гнойником, который скоро вскроют». Он охарактеризовал действующую власть Украины как источник угрозы для европейской безопасности, допустив, что положение дел может измениться под влиянием ряда факторов. Политик отметил, что потенциал для политических преобразований есть у Запада и у самого украинского общества. При этом представитель Совбеза воздержался от конкретики, заявив, что возможные сценарии прояснятся со временем.