МИД РФ: резолюция США по Газе противоречит международно-правовым решениям

«Приходится констатировать, что принятая резолюция 2803 не наделяет Совет Безопасности должными прерогативами по поддержанию мира и безопасности, противоречит духу подлинного миротворчества, общепризнанным международно-правовым решениям, предусматривающим создание независимого и территориально непрерывного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — отметили в дипведомстве.
Как подчеркнули в российском министерстве, «остановить войну и страдания гражданского населения в анклаве можно было бы давно, если бы Вашингтон методично, шесть раз за последние два года, не применял право вето против проектов резолюций с требованиями о незамедлительном прекращении огня».