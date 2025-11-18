Как подчеркнули в российском министерстве, «остановить войну и страдания гражданского населения в анклаве можно было бы давно, если бы Вашингтон методично, шесть раз за последние два года, не применял право вето против проектов резолюций с требованиями о незамедлительном прекращении огня».