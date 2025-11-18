Власти Литвы могут принять решение открыть границы с Белоруссией досрочно

Комиссия по нацбезопасности Литвы (NSK) рекомендовала правительству рассмотреть варианты досрочного открытия границы с Белоруссией, сообщила литовский премьер-министр Инга Ругинене.
«Комиссия рекомендовала на завтрашнем правительственном заседании рассмотреть возможность открытия границ, а точнее двух пунктов, которые мы закрыли. Этот вопрос будет включен в повестку дня заседания», — приводит ее слова tv3.lt.
Ругинене назвала «довольно стабильной» ситуацию с контрабандой и воздушными шарами. По ее словам, в таком случае они лично поддерживает предложение об открытии границы. Если же ситуация вновь ухудшится, Литва оставляет за собой право снова закрыть погранпункты, сказала она.
При принятии положительного решения, постановление правительства вступит в силу в течение ближайших 24 часов, отметила она.
Отметим, 13 ноября Ругинене сообщила, что литовское правительство рассматривает возможность возобновления работы пограничного пункта с Белоруссией, но только при условии получения гарантий от Минска о прекращении воздушной контрабанды.
Напомним, что 29 октября Литва приостановила автомобильное сообщение через границу с Белоруссией. Вильнюс тогда заявил о месячном сроке действия ограничений.