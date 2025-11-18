Власти Литвы могут принять решение открыть границы с Белоруссией досрочно

Ругинене назвала «довольно стабильной» ситуацию с контрабандой и воздушными шарами. По ее словам, в таком случае они лично поддерживает предложение об открытии границы. Если же ситуация вновь ухудшится, Литва оставляет за собой право снова закрыть погранпункты, сказала она.