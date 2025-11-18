Дубинский сравнил соратника Зеленского Миндича с приближенным Гитлера

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый на Украине в государственной измене, сравнил соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, фигуранта коррупционного дела, с приближенным Гитлера Рудольфом Гессом.
«Если бы Зеленский учился в школе и прочел хоть одну книжку в своей жизни, то знал бы, что от его предшественника Гитлера тоже сбежал приближенный — Рудольф Гесс», — написал в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что подозреваемый в коррупции в сфере энергетики на Украине предприниматель и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич сбежал в Польшу за 4,5 часа до прихода в его квартиру с обысками силовиков.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что дело вокруг Миндича грозит обезобразить «лик» Зеленского.
Напомним, на Украине началась масштабная операция по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике, которая получила названия «Мидас». Кроме Миндича, фигурантом дела стал глава Минюста Украины Герман Галущенко. Следствие полагает, что участники преступной схемы отмыли почти 100 млн долларов.
Рудольф Гесс входил в круг ближайших соратников Гитлера. В разгар Второй мировой войны в 1941 году он сбежал в Англию.