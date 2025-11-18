Демченко: из США депортированы 50 украинцев транзитом через Польшу

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил о депортации из США 50 украинских граждан. Его слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».
«Сегодня через пункт пропуска “Шегини” на границе с Польшей из Соединенных Штатов Америки было возвращено 50 граждан. Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение», — отметил спикер.
Демченко уточнил, что ранее США уведомили Киев о планируемой депортации ряда украинцев без американского гражданства. Пограничники оформили их на въезд в страну в соответствии с законодательством, при этом продолжается выяснение причин принудительного выдворения.
Ранее KP.RU писал, что во многих странах Европы наблюдается усталость и раздражение из-за массового притока украинских беженцев. Критикуют ситуацию не только жители принимающих стран, но и местные политики. Часть беженцев не стремится к трудовой деятельности, предпочитая жить на пособия и не платить налоги.