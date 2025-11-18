Ричмонд
«Тихо, тихо, свинка»: Трамп оскорбил журналистку, задавшую ему вопрос об Эпштейне

Президент США Дональд Трамп резко оборвал журналистку, попытавшуюся задать ему вопрос, связанный с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Инцидент произошёл на борту президентского самолёта, а видеозапись с этим эпизодом была обнародована телекомпанией CNN.

Источник: Life.ru

В ответ на попытку репортёра получить комментарий американский лидер, указывая на неё пальцем, произнес фразу, которая сразу же вызвала широкий общественный резонанс.

«Тихо, тихо, свинка», — сказал американский лидер.

Ранее американский сенатор-демократ заявил, что Трамп в панике из-за предстоящей публикации файлов Эпштейна, поскольку в них фигурирует и его имя тоже. По информации того же Томаса Масси, в документах значатся ещё два десятка известных персон, которых связывают с противоправными действиями. Кроме того, в одной из личных переписок финансиста, замешанного в скандале, обнаружились сведения о компрометирующих материалах, касающихся действующего президента Соединённых Штатов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

