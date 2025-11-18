L'Express: Коррупционный скандал на Украине наносит удар по Зеленскому

Напомним, 10 ноября была проведена масштабная спецоперация в энергетической сфере, в ходе которой изъяты крупные суммы в иностранной валюте. Следственные мероприятия проводились по адресам, связанным с экс-министром энергетики и действующим министром юстиции Германом Галущенко, в «Энергоатоме» и по месту жительства бизнесмена Тимура Миндича. Сообщается, что Миндич покинул страну непосредственно перед началом обысков. На фоне этих событий рейтинг Владимира Зеленского, согласно источникам, значительно снизился, а в Европейском союзе обсуждается возможность пересмотра финансовой поддержки Украины в связи с коррупционным скандалом.