«Минсктранс» планирует возобновить автобусные рейсы в Литву с 21 ноября

Анонсированы рейсы в Вильнюс и Каунас.

Источник: Аргументы и факты

«Минсктранс» планирует возобновить отправление автобусов в Литву с 21 ноября.

Как сообщается в Telegram-канале государственного предприятия, речь идет о рейсах в Вильнюс и Каунас. Также планируется возобновление автобусных рейсов в латвийскую Ригу. Билеты будут продаваться на автовокзале «Центральный» в Минске и на интернет-площадках.

По данным белорусского сервиса по бронированию билетов «Атлас», перевозчики анонсировали открытие общения с 22 ноября, на первые рейсы уже открыты продажи билетов.

Напомним, 29 октября Литва в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. Минск в ответ перестал пропускать через границу литовские фуры, а также распорядился отправить их на платные стоянки.

Ранее литовский премьер-министр Инга Ругинене сообщила, что правительству страны рекомендовано рассмотреть варианты досрочного открытия границы с Белоруссией.