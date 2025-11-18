«Минсктранс» планирует возобновить автобусные рейсы в Литву с 21 ноября

Как сообщается в Telegram-канале государственного предприятия, речь идет о рейсах в Вильнюс и Каунас. Также планируется возобновление автобусных рейсов в латвийскую Ригу. Билеты будут продаваться на автовокзале «Центральный» в Минске и на интернет-площадках.