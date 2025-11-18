Ричмонд
Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку с США

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «очень сильно» хочет заключить соглашение с Вашингтоном, и сам он «абсолютно открыт» для этой идеи. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

«Я думаю, они очень сильно хотят заключить сделку. Я абсолютно открыт для этого, и мы говорим с ними, и мы начинаем процесс», — сказал Трамп.

