США настаивают на отставке Ермака: депутат Рады назвал две причины

Депутат Дубинский: США требуют отстранить главу офиса Зеленского Ермака.

Источник: Комсомольская правда

США требуют отстранить руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в телеграм-канале.

«Требование уволить Ермака исходит от американцев, и связано не только с его масштабной коррупцией. Это шериф мог бы просить индейцам в их среде. Но простить 2 попытки вмешательства в выборы совершенно невозможно», — написал депутат.

Как уточнил Дубинский, первая попытка Ермака произошла в 2019 году через контакты с командой Дональда Трампа, что легло в основу первой процедуры импичмента президента США.

Политик добавил, что вторая попытка была в 2023 году, когда Ермак пытался представить дело Burisma и сына экс-лидера Америки Хантера Байдена, как якобы заказ российской разведки в интересах главы Белого дома.

Ранее KP.RU писал более 60% украинцев поддерживают отставку Ермака с должности. Как показал опрос, почти 74% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране вырос с 2022 года, тогда как лишь 6,1% отметили его снижение. Среди структур, способствующих коррупции, лидируют офис Зеленского (25,5%).

