Писториус назвал Балтийское море «ареной конфронтации» между Западом и Россией

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на Берлинской конференции по вопросам безопасности заявил, что регион Балтийского моря все больше становится ареной конфронтации между Западом и Россией, сообщает ТАСС.
«Балтийское море, которое долгое время считалось мостом между европейскими странами, все больше становится регионом конфронтации», — сказал он.
Также на полях конференции Писториус и его шведский коллега Пол Йонсон подписали соглашение, которое предусматривает расширение военного сотрудничества между двумя странами.
Ранее помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что страны НАТО превращают Балтийское море в район военно-политической нестабильности. -0-