Писториус: Балтийское море становится «регионом конфронтации»

Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев выразил мнение, что Запад хочет сделать Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны. Диверсии на «Северных потоках» стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении, отметил он.