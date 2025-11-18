Писториус: Балтийское море становится «регионом конфронтации»

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что регион Балтийского моря постепенно становится территорией конфронтации Запада и России.
«Балтийское море, которое долгое время считалось мостом между европейскими странами, все больше становится регионом конфронтации», — приводит ТАСС выступление министра на 24-й Берлинской конференции по вопросам безопасности.
По словам Писториуса, ответственность за это якобы лежит на РФ, которая проверяет возможности государств Европы по сдерживанию и реагированию.
Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев выразил мнение, что Запад хочет сделать Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны. Диверсии на «Северных потоках» стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении, отметил он.