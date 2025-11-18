Нацбанк Украины не знает происхождение валюты, найденной при обысках

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Олейник сообщил, что в ведомстве не располагают информацией о происхождении пачек валюты, найденных в банковских упаковках во время обысков у фигурантов крупного коррупционного дела в энергетической сфере. Об этом он сказал на заседании временной следственной комиссии по экономической безопасности.