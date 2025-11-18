Нацбанк Украины не знает происхождение валюты, найденной при обысках

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Олейник сообщил, что в ведомстве не располагают информацией о происхождении пачек валюты, найденных в банковских упаковках во время обысков у фигурантов крупного коррупционного дела в энергетической сфере. Об этом он сказал на заседании временной следственной комиссии по экономической безопасности.
Олейник пояснил, что на Украине нет централизованного реестра, который позволил бы идентифицировать происхождение купюр, используя штрихкоды или номера.
По его словам, такая информация может быть доступна в Федеральной резервной системе США, но на Украине подобной базы данных нет.
Он отметил, что на данный момент восемь банков осуществляют ввоз валюты на территорию страны, некоторые из которых используют валюту для собственных нужд, а другие продают её финансовым учреждениям.
Напомним, что депутат Верховной Рады Ярослав Железняк о том, что обыски были проведены у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Следователи также посетили бизнесмена Тимура Миндича, которого ранее связывали с окружением Зеленского.