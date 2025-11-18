Неизвестные нарисовали у дома спикера парламента Чехии флаги Украины

В Сети появились снимки, на которых видно, что желто-голубые флаги нарисованы на тротуаре, перед лестницей, а также на урне возле дома и на уличных фонарях. Отмечается, что так активисты отомстили Окамуре за снятие флага Украины со здания парламента Чехии.