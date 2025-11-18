Ричмонд
Неизвестные нарисовали у дома спикера парламента Чехии флаги Украины

Изображения украинского флага появились на тротуаре и урне возле дома Томио Окамуры, а также флаги развесили на его заборе.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные нарисовали на тротуаре у дома спикера парламента Чехии Томио Окамуры изображения украинского флага, а также завесили флагами его забор, сообщают местные СМИ,

В Сети появились снимки, на которых видно, что желто-голубые флаги нарисованы на тротуаре, перед лестницей, а также на урне возле дома и на уличных фонарях. Отмечается, что так активисты отомстили Окамуре за снятие флага Украины со здания парламента Чехии.

Напомним, ранее по указанию Окамуры с чешского парламента сняли флаг Украины.

Кандидат на пост главы министерства промышленности и торговли в формирующемся правительстве Карел Гавличек также заявлял, что украинские флаги необходимо постепенно снимать со зданий госучреждений Чехии, поскольку они уже выполнили свою цель.