Неизвестные нарисовали у дома спикера парламента Чехии флаги Украины

Неизвестные нарисовали на тротуаре у дома спикера парламента Чехии Томио Окамуры изображения украинского флага, а также завесили флагами его забор, сообщают местные СМИ,
В Сети появились снимки, на которых видно, что желто-голубые флаги нарисованы на тротуаре, перед лестницей, а также на урне возле дома и на уличных фонарях. Отмечается, что так активисты отомстили Окамуре за снятие флага Украины со здания парламента Чехии.
Напомним, ранее по указанию Окамуры с чешского парламента сняли флаг Украины.
Кандидат на пост главы министерства промышленности и торговли в формирующемся правительстве Карел Гавличек также заявлял, что украинские флаги необходимо постепенно снимать со зданий госучреждений Чехии, поскольку они уже выполнили свою цель.