В Польше призвали быть беспощадными после диверсии на железной дороге

Польша обязана проявить безжалостность после недавней диверсии на железной дороге. Об этом заявил бывший замглавы Агентства внутренней безопасности Польши, полковник Яцек Монка, в беседе с Rzeczpospolita.

«Это не просто диверсия, как в случае с поджогами, когда целями были, скорее, объекты. В данной ситуации целями нападения были люди, и наше государство должно продемонстрировать беспощадность и эффективность», — сказал он.

Полковник добавил, что злоумышленники могли преследовать цель не только подрыва железнодорожного полотна, но и схода поезда с рельсов. В таком случае, по его словам, страна столкнулась бы с серьёзными политическими, социальными и гуманитарными последствиями.

Напомним, в Польше заметили повреждения на железной дороге, которая ведёт на Украину. Изначально МВД страны заявляло, что ничего подобного не случалось, однако позже премьер-министр Туск признал, что это была диверсия. По словам политика, её устроили двое украинцев.

