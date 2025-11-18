Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе приняли закон о легализации гостевых домов

Закон вступает в силу 1 декабря 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Законодательное собрание Севастополя приняло закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его информации, принятие соответствующего закона позволит сделать сферу более понятной, прозрачной и даст дополнительные возможности для привлечения доходов в бюджет города.

Так, с 1 января следующего года владельцы гостевых домов смогут легально вести деятельность, добавив сведения в Единый реестр классифицированных средств размещения.

При этом не включенные в данный реестр гостевые дома, продолжил губернатор Севастополя, не смогут размещать информацию о себе на онлайн‑сервисах и легально оказывать услуги.

Закон вступает в силу 1 декабря 2025 года, добавил Михаил Развожаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос о компенсациях за отпуск без увольнения.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше