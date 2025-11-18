В Севастополе приняли закон о легализации гостевых домов

Законодательное собрание Севастополя приняло закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
По его информации, принятие соответствующего закона позволит сделать сферу более понятной, прозрачной и даст дополнительные возможности для привлечения доходов в бюджет города.
Так, с 1 января следующего года владельцы гостевых домов смогут легально вести деятельность, добавив сведения в Единый реестр классифицированных средств размещения.
При этом не включенные в данный реестр гостевые дома, продолжил губернатор Севастополя, не смогут размещать информацию о себе на онлайн‑сервисах и легально оказывать услуги.
Закон вступает в силу 1 декабря 2025 года, добавил Михаил Развожаев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос о компенсациях за отпуск без увольнения.