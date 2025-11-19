Буюклы: план властей Молдовы — ликвидировать Гагаузию

Он отметил, что властям Молдовы на пути вероятного присоединения к Румынии мешает не только статус русского языка как второго официального в автономии, но Закон об особом правовом статусе Гагаузии, который дает автономии право на самоопределение в случае, если Молдова потеряет государственность.