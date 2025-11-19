Буюклы: план властей Молдовы — ликвидировать Гагаузию

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Планы властей Молдовы в отношении Гагаузии понятны, отставка спикера Народного собрания автономии Дмитрия Константинова последовала после ареста и судебного приговора для главы автономии Евгении Гуцул, об этом в эфире радио Sputnik заявил председатель Объединения гагаузов в Санкт-Петербурге Владимир Буюклы.
Он считает, что Кишинев стремится таким образом полностью ликвидировать Гагаузскую автономию.
Затем поменяют на свой лад депутатов Народного собрания. Назначат временно исполняющего обязанности башкана, главы автономии. Они стремятся, чтобы Гагаузской автономии не было. Разделят территорию по районам и от Гагаузии ничего не останется.
Он отметил, что властям Молдовы на пути вероятного присоединения к Румынии мешает не только статус русского языка как второго официального в автономии, но Закон об особом правовом статусе Гагаузии, который дает автономии право на самоопределение в случае, если Молдова потеряет государственность.
Напомним, 23 октября глава СИБ Молдовы Александр Мустяцэ неожиданно приехал в столицу Гагаузской автономии Комрат. Тогда спикер Народного собрания Дмитрий Константинов рассказал, что сотрудники ведомства интересовались, когда и как в автономии будут проводиться выборы.
А 14 ноября на заседании президиума НСГ Константинов сообщил, что покидает занимаемый пост, исключив в качестве причин какое-либо давление. Он добавил, что решил «заняться своим здоровьем» на протяжении 90 дней «неиспользованных отпускных».