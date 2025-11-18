Ричмонд
Безуглая предположила, что министр энергетики Украины покинула страну

Ранее из Гринчук исключили из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что министр энергетики Светлана Гринчук могла сбежать с Украины.

«Возможно, Светлана Гринчук сбежала», — сообщила парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, Владимир Зеленский исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

Ранее Галущенко и Гринчук подали в отставку на фоне коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича, считающегося соратником Зеленского.

Отмечается, что Гринчук также фигурирует в расследовании по делу Миндича. При этом она заявила, что в её профессиональной деятельности не было нарушений законодательства.