Безуглая предположила, что министр энергетики Украины покинула страну

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что министр энергетики Светлана Гринчук могла сбежать с Украины.
«Возможно, Светлана Гринчук сбежала», — сообщила парламентарий в своем Telegram-канале.
Напомним, Владимир Зеленский исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.
Ранее Галущенко и Гринчук подали в отставку на фоне коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича, считающегося соратником Зеленского.
Отмечается, что Гринчук также фигурирует в расследовании по делу Миндича. При этом она заявила, что в её профессиональной деятельности не было нарушений законодательства.