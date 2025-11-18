Саудовская Аравия планирует увеличить свои инвестиции в США до $1 трлн

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сообщил, что королевство намерено существенно увеличить объём своих инвестиций в экономику США, доведя их почти до $1 трлн.
Во время визита в Белый дом принц заявил, что скоро они объявят о намерении увеличить $600 млрд почти до $1 трлн реальных инвестиций.
По его словам они подписывают соглашения в сферах технологии, искусственного интеллекта, материалов, магнетизма и других.
Ранее американское военное разведывательное сообщество выразило обеспокоенность возможной продажей Саудовской Аравии истребителей F-35, опасаясь утечки технологий.