«Историческое соглашение» Зеленского и Макрона о Rafale удивило ЕС

Ранее Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, в которое включены истребители Rafale. Уточняется, что данное соглашение, рассчитанное на десять лет, предусматривает многоэтапные поставки этих самолётов. В Кремле, комментируя планы Франции по поставке Украине 100 истребителей Rafale, заявили, что Париж продолжает политику вооружения киевского режима и разжигания военных настроений, не внося никакого вклада в достижение мира.