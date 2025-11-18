Ричмонд
КС Болгарии признал отказ от референдума по еврозоне незаконным

В суде заявили, что у спикера Народного собрания нет полномочий оценивать установленные законом условия.

Источник: Аргументы и факты

Конституционный суд признал решение спикера Народного собрания Болгарии отвергнуть запрос на проведение общенационального референдума по вступлению страны в еврозону незаконным.

В постановлении говорится, что у председателя Народного собрания нет полномочий оценивать установленные законом условия, при которых допускается проведение национального референдума, а также отклонять предложение, внесенное субъектом, уполномоченным законом.

Ранее президент страны Румен Радев выступил с инициативой о проведении референдума, но спикер парламента Наталия Киселова отказалась рассматривать ее как «недопустимое» и противоречащее конституции и положениям договора о присоединении к Евросоюзу предложение. В результате глава государства обратился в конституционный суд.

Ранее Член болгарского парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов заявлял об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС.

