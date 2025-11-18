КС Болгарии признал отказ от референдума по еврозоне незаконным

Ранее президент страны Румен Радев выступил с инициативой о проведении референдума, но спикер парламента Наталия Киселова отказалась рассматривать ее как «недопустимое» и противоречащее конституции и положениям договора о присоединении к Евросоюзу предложение. В результате глава государства обратился в конституционный суд.