КС Болгарии признал отказ от референдума по еврозоне незаконным

Конституционный суд признал решение спикера Народного собрания Болгарии отвергнуть запрос на проведение общенационального референдума по вступлению страны в еврозону незаконным.
В постановлении говорится, что у председателя Народного собрания нет полномочий оценивать установленные законом условия, при которых допускается проведение национального референдума, а также отклонять предложение, внесенное субъектом, уполномоченным законом.
Ранее президент страны Румен Радев выступил с инициативой о проведении референдума, но спикер парламента Наталия Киселова отказалась рассматривать ее как «недопустимое» и противоречащее конституции и положениям договора о присоединении к Евросоюзу предложение. В результате глава государства обратился в конституционный суд.
Ранее Член болгарского парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов заявлял об отсутствии реальных преимуществ от членства в ЕС.