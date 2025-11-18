На Украине арестовали экс-вице-премьера Чернышова по делу Миндича

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал бывшего вице-премьера и экс-министра национального единства Алексея Чернышова. Решение суда было озвучено в прямом эфире YouTube-канала ВАКС.
Он задержан на два месяца с возможностью внесения залога.
Чернышов, который является другом и кумом Владимира Зеленского, останется под стражей до 16 января. Сумма залога составила 51,6 млн гривен (примерно $1,2 млн).
Напомним, ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что министр энергетики Светлана Гринчук, которая также фигурирует в расследовании по делу Миндича, могла покинуть страну.