Politico: в Украине сомневаются, что получат истребители Rafale вне очереди

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине сомневаются, что Киев сможет получить французские истребители Rafale вне очереди, сообщает издание Politico.eu со ссылкой на украинского военного чиновника, который пожелал сохранить анонимность.
«Даже если бы у нас были все деньги, мы бы не получили эти самолеты быстро. Никто в мире просто не продает их в достаточном количестве, — заявил собеседник издания. — Я сомневаюсь, что кто-то позволит Украине получить их первой, минуя очередь».
Politico подтверждает, что недостаточные производственные мощности могут стать проблемой для Украины.
Как считает директор парижского Центра исследований безопасности IFRI Эли Тененбаум, главная проблема заключается в том, что реализация соглашения по Rafale «займет много времени и не может стать ответом на немедленные чрезвычайные ситуации на поле боя».
Издание также обращает внимание на то, что Киев сталкивается с надвигающимся финансовым кризисом и пока неясно, сможет ли он оплатить покупку истребителей без внешней помощи. А плачевное состояние государственных финансов во Франции исключает возможность использования французских денег для закупки самолетов для Украины. Париж также не планирует брать истребители из собственных запасов или отдавать приоритет Украине перед другими странами.
«План Украины закупить Rafale в дополнение к Gripen (шведские истребители. — Прим. БЕЛТА) вызывает немало удивления. У них нет денег. Многое будет зависеть от замороженных российских активов», — заявил высокопоставленный европейский дипломат.
Politico указывает, что точную стоимость истребителей определить сложно, поскольку она варьируется в зависимости от вооружения и подготовки пилотов. Стоимость Rafale без ракет оценивается от 70 до 100 млн евро, но может достигать 250 млн евро. Стоимость Gripen составляет около 125 млн евро.
17 ноября Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение о намерениях Украины закупить до 100 истребителей Rafale. Это заявление было сделано всего через несколько недель после того, как Киев подписал соглашение о сотрудничестве со Швецией, которое предусматривает закупку от 100 до 150 истребителей Gripen E. Издание подчеркивает, что, несмотря на соглашения, Украине еще предстоит преодолеть финансовые, логистические и промышленные препятствия. -0-