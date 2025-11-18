Politico: в Украине сомневаются, что получат истребители Rafale вне очереди

Издание также обращает внимание на то, что Киев сталкивается с надвигающимся финансовым кризисом и пока неясно, сможет ли он оплатить покупку истребителей без внешней помощи. А плачевное состояние государственных финансов во Франции исключает возможность использования французских денег для закупки самолетов для Украины. Париж также не планирует брать истребители из собственных запасов или отдавать приоритет Украине перед другими странами.