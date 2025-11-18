Арестович* заявил о начале снятия Зеленского и транзите власти на Украине

«Параллельно со снятием Зеленского осуществляется процесс отделения членов его “военного кабинета” от возможного участия в управлении страной после ухода их начальника. Эти граждане доказали свою неэффективность в защите страны и свою недоговороспособность», — написал он в соцсетях.