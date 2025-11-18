Трамп заявил, что США якобы производят лучшее оружие в мире

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США якобы производят лучшие в мире самолеты и ракеты.
«Мы делаем лучшее военное оборудование. Вы видели это в ходе небольшой перепалки с Ираном», — сказал он на встрече в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
В ответ на это заявление бен Салман усмехнулся. После этого президент США вновь сказал, что американское военное оборудование лучшее в мире.
«Мы делаем лучшие самолеты, ракеты, оборонительные ракеты», — подчеркнул Трамп.
Ранее бен Салман, находясь в Белом доме, сообщил, что королевство намерено существенно увеличить объем своих инвестиций в экономику США, доведя их почти до $1 трлн.
Напомним, в июне США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого исламская республика поразила крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. Режим прекращения огня начал действовать с 24 июня. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Трамп может продолжать верить, что уничтожил всю ядерную промышленность Ирана.