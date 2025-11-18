Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США якобы производят лучшее оружие в мире

Американский президент провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США якобы производят лучшие в мире самолеты и ракеты.

«Мы делаем лучшее военное оборудование. Вы видели это в ходе небольшой перепалки с Ираном», — сказал он на встрече в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

В ответ на это заявление бен Салман усмехнулся. После этого президент США вновь сказал, что американское военное оборудование лучшее в мире.

«Мы делаем лучшие самолеты, ракеты, оборонительные ракеты», — подчеркнул Трамп.

Ранее бен Салман, находясь в Белом доме, сообщил, что королевство намерено существенно увеличить объем своих инвестиций в экономику США, доведя их почти до $1 трлн.

Напомним, в июне США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого исламская республика поразила крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. Режим прекращения огня начал действовать с 24 июня. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Трамп может продолжать верить, что уничтожил всю ядерную промышленность Ирана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше