Трамп заявил, что США якобы производят лучшее оружие в мире

Напомним, в июне США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого исламская республика поразила крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. Режим прекращения огня начал действовать с 24 июня. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Трамп может продолжать верить, что уничтожил всю ядерную промышленность Ирана.