Трамп заявил, что его «удивляет» продолжение конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что его «удивляет» продолжение конфликта на Украине. Об этом он сообщил в начале переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
«На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна. Я немного удивлен Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал», — заявил глава Белого дома.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести в Будапеште второй саммит с США, если диалог будет основываться на проработанных результатах встречи, состоявшейся в американском штате Аляска. Он отмечал, что дата указанных переговоров не определена, и стороны продолжают контакты по этому вопросу.