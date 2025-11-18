Ричмонд
Трамп заявил, что его «удивляет» продолжение конфликта на Украине

По словам американского лидера, он «остановил восемь войн».

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что его «удивляет» продолжение конфликта на Украине. Об этом он сообщил в начале переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

«На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна. Я немного удивлен Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал», — заявил глава Белого дома.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести в Будапеште второй саммит с США, если диалог будет основываться на проработанных результатах встречи, состоявшейся в американском штате Аляска. Он отмечал, что дата указанных переговоров не определена, и стороны продолжают контакты по этому вопросу.

