Испания выделит Украине €817 млн на вооружение и энергетику

Испания решила выделить Украине €817 млн в качестве помощи. Из этой суммы €100 млн направят на закупку вооружения у США в рамках инициативы PURL («Список приоритетных требований Украины»). Об этом 18 ноября сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Также Украина получит €200 млн на восстановление энергетического сектора, сообщает издание El Pais. В пакет помощи войдёт вооружение на сумму €300 млн.

«Сердца испанцев с вами, и наши руки тоже будут с вами, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, ЕС — семья, к которой они хотят принадлежать», — сказал Санчес.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предложила странам ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП в 2026 и 2027 годах. Это составит не менее €45 миллиардов ежегодно. В письме указано, что общий объём поддержки за два года должен достигнуть €90 миллиардов, если конфликт завершится в 2026 году.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

