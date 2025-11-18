WSJ: обвинения в коррупции оказались наиболее явной угрозой для Зеленского

Обвинения в коррупции стали самой серьёзной угрозой для Владимира Зеленского с начала конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
«Коррупционные скандалы вызвали гнев украинцев, вынужденных переживать тяготы нынешнего времени, и теперь представляют собой самую явную угрозу для руководства Зеленского», — отмечается в материале.
Журналисты подчеркивают, что текущее расследование подобралось ближе всего к высшему эшелону власти при Зеленском, затронув ближайшее окружение главы киевского режима.
Накануне на Украине арестовали бывшего вице-премьера и экс-министра национального единства Алексея Чернышова, который является кумом Зеленского. Он задержан на два месяца с возможностью внесения залога.
Ранее издание The Economist писало, что Зеленский пытается дистанцироваться от ряда своих соратников, ставших фигурантами громкого коррупционного скандала.