Трамп заявил, что кронпринц Саудовской Аравии не знал о смерти Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что кронпринц не был осведомлён о убийстве американского журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
Трамп отметил, что Хашкаджи был человеком с очень спорными взглядами, который вызывал неприязнь у многих, но подчеркнул, что, несмотря на все возможные отношения к нему, кронпринц не знал о событиях, приведших к его смерти.
В завершение Трамп попросил не продолжать задавать вопросы, касающиеся этой темы.
Ранее Мухаммед бен Салман заявил, что королевство планирует значительно увеличить свои инвестиции в экономику США, доведя их до почти $1 трлн.
