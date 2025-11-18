Ричмонд
Трамп заявил, что инвестиции в экономику США за год составят $21 трлн

Кроме того, Трамп выразил мнение, что в результате его усилий цены на топливо в США продолжат снижаться. "Думаю, вы увидите бензин по цене $2 (за галлон, то есть 3,78 л. — Прим. БЕЛТА), — утверждал президент.

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции в американскую экономику к концу года составят порядка $21 трлн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа в начале переговоров с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

«В течение года объем инвестиций и будущих инвестиций в США составит $21 трлн», — заявил Трамп. Он также добавил, что Саудовская Аравия согласилась инвестировать в американскую экономику $600 млрд. «Поскольку он (наследный принц Саудовской Аравии. — Прим. БЕЛТА) мой друг, он может довести эту цифру до триллиона, но мне придется с ним над этим поработать», — добавил американский лидер.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что в результате его усилий цены на топливо в США продолжат снижаться. "Думаю, вы увидите бензин по цене $2 (за галлон, то есть 3,78 л. — Прим. БЕЛТА), — утверждал президент.

Галлон бензина в США стоит около $3.-0-

