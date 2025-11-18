Трамп заявил, что инвестиции в экономику США за год составят $21 трлн

«В течение года объем инвестиций и будущих инвестиций в США составит $21 трлн», — заявил Трамп. Он также добавил, что Саудовская Аравия согласилась инвестировать в американскую экономику $600 млрд. «Поскольку он (наследный принц Саудовской Аравии. — Прим. БЕЛТА) мой друг, он может довести эту цифру до триллиона, но мне придется с ним над этим поработать», — добавил американский лидер.