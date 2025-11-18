Ричмонд
Трамп заявил об открытости США к возможной сделке с Ираном

Президент США утверждает, что Тегеран хочет заключить договор по ядерной программе.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что открыт к сделке, которую Иран якобы хочет заключить с США.

«Иран желает заключить сделку. Я готов заявить, что они отчаянно желают заключить ее. Я абсолютно открыт для этого», — сказал он, общаясь с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Трансляция встречи велась на YouTube-канале администрации США.

Трамп заявил, что американская сторона ведет с Тегераном переговоры по запуску этого процесса.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран должен принять участие в прямых переговорах по ядерной сделке на фоне попыток европейских союзников Вашингтона запустить процесс восстановления антииранских санкций.

