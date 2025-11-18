Трамп заявил об открытости США к возможной сделке с Ираном

«Иран желает заключить сделку. Я готов заявить, что они отчаянно желают заключить ее. Я абсолютно открыт для этого», — сказал он, общаясь с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Трансляция встречи велась на YouTube-канале администрации США.