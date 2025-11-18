Путин встретился с премьером Монголии

Предыдущая встреча Путина и Гомбожавын Занданшатара проходила в сентябре во Владивостоке накануне пленарного заседания юбилейного, десятого Восточного экономического форума.
Монголия является государством-наблюдателем при ШОС. Занданшатар во вторник принял участие в заседании совета, которое проходило под председательством премьера РФ Михаила Мишустина в Национальном центре «Россия». Заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024—2025 годах.
Путин принял в Кремле руководителей делегаций совета глав правительств стран ШОС. Также глава государства отдельно провел двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.
ШОС объединяет десять государств-членов — Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.