Путин встретился с премьером Монголии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Монголии Гомбожавын Занданшатара, который прибыл в РФ для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС в Москве.

Источник: © РИА Новости

Предыдущая встреча Путина и Гомбожавын Занданшатара проходила в сентябре во Владивостоке накануне пленарного заседания юбилейного, десятого Восточного экономического форума.

Монголия является государством-наблюдателем при ШОС. Занданшатар во вторник принял участие в заседании совета, которое проходило под председательством премьера РФ Михаила Мишустина в Национальном центре «Россия». Заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024—2025 годах.

Путин принял в Кремле руководителей делегаций совета глав правительств стран ШОС. Также глава государства отдельно провел двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

ШОС объединяет десять государств-членов — Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.

