Грин заявила, что дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что дело финансиста Джеффри Эпштейна разорвало на части движение MAGA, поддерживающее главу государства Дональда Трампа.
По словам политика, внутри американского движения развернулась борьба по вопросу публикации материалов скандального дела.
«Эта борьба разорвала MAGA на части», — заявила Марджори Тейлор Грин.
Напомним, ранее глава Белого дома отметил, что информация о его связях с Эпштейном является выдумкой демократов. Трамп утверждает, что контакты с покойным имели именно представители Демократической партии. Так, 14 ноября он рассказал, что 42-й президент США Билл Клинтон, предположительно, посещал остров Эпштейна 28 раз.