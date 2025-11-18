Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грин заявила, что дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA

Конгрессвумен сообщила, что внутри американского движения развернулась борьба по вопросу публикации материалов скандального дела.

Источник: Аргументы и факты

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что дело финансиста Джеффри Эпштейна разорвало на части движение MAGA, поддерживающее главу государства Дональда Трампа.

По словам политика, внутри американского движения развернулась борьба по вопросу публикации материалов скандального дела.

«Эта борьба разорвала MAGA на части», — заявила Марджори Тейлор Грин.

Напомним, ранее глава Белого дома отметил, что информация о его связях с Эпштейном является выдумкой демократов. Трамп утверждает, что контакты с покойным имели именно представители Демократической партии. Так, 14 ноября он рассказал, что 42-й президент США Билл Клинтон, предположительно, посещал остров Эпштейна 28 раз.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до сексуального преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван сексуальным преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше