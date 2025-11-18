Европейский союз закрывает глаза на коррупционный скандал на Украине и продолжает поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что считает его своим. Об этом в беседе с РИА Новости заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Это их очень встревожило, это их беспокоит, но при этом они заявляют о том, что надо продолжать помощь Украине», — отметил Медведчук.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле прокомментировали коррупционный скандал на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев пошел вразнос, воруя внутри страны деньги, принадлежащие внешним союзникам.
Официальный представитель Кремля уверен, что ситуация вокруг коррупции на Украине, которая стала уже далеко не внутренним делом страны, в дальнейшем будет только накаляться.