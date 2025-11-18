Экс-премьер Польши Миллер: Варшава могла участвовать в побеге Миндича

Власти Польши могли принять участие в побеге с Украины бизнесмена Тимура Миндича, заявил польский экс-премьер Лешек Миллер.
«Если Польша открыла коридор для человека, бежавшего с места совершения крупнейшего коррупционного преступления, т.е. с Украины, то речь идет уже о соучастии», — написал он в Facebook*.
По словам Миллера, Миндич находился в Варшаве 10 ноября. Он полагает, что бизнесмен остановился в отеле Raffles European, посетил синагогу Хабад-Любавич и вечером через варшавский аэропорт Шопена вылетел чартерным рейсом в Тель-Авив, где прошел обычную процедуру регистрации.
Миллер задался вопросом, уведомил ли Киев Польшу о бегстве Миндича или, наоборот, Варшаву попросили гарантировать его беспрепятственный транзит.
Ранее обвиняемый в госизмене на Украине депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил Миндича с приближенным Гитлера.
Сообщалось, что подозреваемый в коррупции в сфере энергетики на Украине предприниматель и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич сбежал в Польшу незадолго до прихода в его квартиру силовиков.
* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской, деятельность которой запрещена.