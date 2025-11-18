Трамп: Байден постоянно спал и оставил США в хаосе

«Мы унаследовали полный беспорядок. Ты сам мне это сказал — что у нашей страны серьёзнейшие проблемы. Я не стану повторять твои слова, но ты ведь действительно считал, что Америка мертва полтора-два года назад. А теперь у нас самая крутая страна в мире», — сказал Трамп бен Салману.