Трамп: Байден постоянно спал и оставил США в хаосе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сказал, что бывший глава государства Джо Байдена «всё время спал», вместо того чтобы управлять страной. Об этом Трамп заявил на встрече в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
По его словам, Байден оставил Америку в хаосе и на грани краха.
«Мы унаследовали полный беспорядок. Ты сам мне это сказал — что у нашей страны серьёзнейшие проблемы. Я не стану повторять твои слова, но ты ведь действительно считал, что Америка мертва полтора-два года назад. А теперь у нас самая крутая страна в мире», — сказал Трамп бен Салману.
Он подчеркнул, что благодаря его политике в США возвращаются инвестиции, а введённые пошлины приносят доход. Трамп также предложил переименовать прежнюю администрацию в «администрацию отсутствующего Байдена».
«У нас только что был один, который спал. Байден побил все рекорды. Он спит все время: днем и ночью, на пляже. Единственный парень, который мог заснуть на пляже под наблюдением прессы», — рассказал американский лидер.
Накануне Трамп также предложил проверить уровень IQ Байдена и его вице-президента Камалы Харрис.
Ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о публикации материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна.