Медведев и Хинштейн обсудили, как сделать Курск безопасным и культурным

Ранее Life.ru писал, что Александр Хинштейн потребовал увольнять чиновников с криминальным прошлым. Он отметил, что люди, привлекавшиеся к уголовной ответственности за взятки, не должны занимать государственные посты. Губернатор подчеркнул, что для таких лиц нет места в органах власти, пока они не реабилитированы.