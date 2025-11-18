Трамп заявил, что у США больше нефти и газа, чем у кого-либо в мире

«У вас больше нефти, чем почти у всех остальных. Хотя, на самом деле, у нас нефти и газа даже больше, чем у них», — сказал он на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме. При этом Трамп добавил, что у США ресурсов больше, чем у кого бы то ни было.