Трамп заявил, что у США больше нефти и газа, чем у кого-либо в мире

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США превосходят по запасам нефти и газа любую из стран мира.
«У вас больше нефти, чем почти у всех остальных. Хотя, на самом деле, у нас нефти и газа даже больше, чем у них», — сказал он на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме. При этом Трамп добавил, что у США ресурсов больше, чем у кого бы то ни было.
В ходе встречи глава Белого дома также заявил, что США якобы производят лучшие в мире самолеты и ракеты.
Ранее Мухаммед бен Салман заявлял, что Саудовская Аравия собирается довести свои инвестиции в экономику США почти до 1 трлн долларов.
После встречи с кронпринцем Трамп также сказал, что тот не был осведомлен о убийстве в 2018 году американского журналиста Джамаля Хашкаджи.