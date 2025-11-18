Ричмонд
Путин провёл встречу с премьером Монголии в Кремле

Это третья встреча в серии двусторонних контактов, проведённых после Совета глав правительств ШОС, который прошёл в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатарам в Кремле в Представительском кабинете Сенатского дворца.

Это третья встреча из ряда двусторонних контактов, организованных после Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Москве.

В ходе встречи Путин отметил, что двусторонние связи между странами продолжают развиваться.

«По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота — плюс 7,9 процента. Надо сказать, что в современных условиях практически 8 процентов роста — это хороший показатель», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что Путин заявил, что создание банка данных ШОС в сфере промышленности поможет усилить кооперацию, ускорить развитие производства, поддержать импортозамещение и внедрение новых технологий и цифровых инноваций.

