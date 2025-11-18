Летчик Богдан: первый полет Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года

Легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совершит свой первый полет в начале 2026 года, сообщил начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан.
«Я думаю, это начало 2026 года самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам», — сказал он в эфире «Первого канала», отвечая на вопрос о первом полете истребителя.
Ранее аналитик Белорусского института стратегических исследований, генерал-майор запаса Игорь Король сказал, что Белоруссия может помочь РФ c производством компонентной базы для Су-75 Checkmate.
Отметим, Checkmate является первым российским однодвигательным самолётом пятого поколения. Его разработала компания «Сухой» (входит в «Объединённую авиастроительную корпорацию» «Ростеха»). Checkmate оборудован внутрифюзеляжным отсеком для ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Истребитель был впервые представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2021.
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что главные особенности нового истребителя — незаметность и небольшая стоимость летного часа. По его словам, в истребителе собраны совокупности всех тактико-технических характеристик, которые отличают модели этого уровня.