Мерц заявил, что согласен с польской версией по диверсии на железной дороге

Канцлер Германии сообщили о намерении узнать у польского правительства новые данные.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, что склонен верить польской версии о якобы причастности России к диверсии на железной дороге в Польше.

«Польское правительство, предположительно, право в своих предположениях. Я поговорю об этом в ближайшие дни с польским правительством и спрошу, есть ли у него новые сведения, откуда совершена эта атака», — сообщил Мерц.

Кроме того, канцлер ФРГ указал, что случившееся в Польше «вписывается в ряд диверсий», которые якобы наблюдались ранее в его стране. Он уточнил, что речь идет о полетах неустановленных БПЛА.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что железнодорожная линия, ведущая на украинскую территорию, получила повреждения, речь может идти о подрыве. Участок дороги соединяет Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск».

При этом польский чиновник сообщил, что взрыв на железнодорожной линии между Варшавой и Люблинем был совершен гражданами Украины.

