Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, что склонен верить польской версии о якобы причастности России к диверсии на железной дороге в Польше.
«Польское правительство, предположительно, право в своих предположениях. Я поговорю об этом в ближайшие дни с польским правительством и спрошу, есть ли у него новые сведения, откуда совершена эта атака», — сообщил Мерц.
Кроме того, канцлер ФРГ указал, что случившееся в Польше «вписывается в ряд диверсий», которые якобы наблюдались ранее в его стране. Он уточнил, что речь идет о полетах неустановленных БПЛА.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что железнодорожная линия, ведущая на украинскую территорию, получила повреждения, речь может идти о подрыве. Участок дороги соединяет Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск».
При этом польский чиновник сообщил, что взрыв на железнодорожной линии между Варшавой и Люблинем был совершен гражданами Украины.