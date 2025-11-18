Путин и премьер Монголии на русском обсудили двусторонние отношения в Кремле

Путин отметил положительную динамику двусторонних отношений, указав на рост товарооборота между странами на 7,9% за первые восемь месяцев текущего года. Стоит отметить, что беседа лидеров шла по-русски — Занданшатар свободно владеет русским языком и перешёл на него сразу после приветствия по-монгольски.
Путин провёл встречу с премьер-министром Монголии. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
«По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота — плюс 7,9 процента. Надо сказать, что в современных условиях практически 8 процентов роста — это хороший показатель», — отметил российский лидер.
В мероприятии также участвовали помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр энергетики Сергей Цивилёв, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и глава РЖД Олег Белозёров.
