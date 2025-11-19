Палата представителей США проголосовала за раскрытие всех файлов Эпштейна

Повторную волну интереса к делу Эпштейна спровоцировала публикация новых электронных писем покойного финансиста, где он напрямую упоминает Трампа. Три наиболее компрометирующих письма были обнародованы демократами из комитета палаты представителей по надзору. В них Эпштейн пишет, что президент «конечно, знал о девушках, потому что просил Гислейн остановиться». В письме самой Максвелл финансист утверждает, что республиканец провел с одной из жертв, чье имя скрыто, несколько часов. Эпштейн, впрочем, не говорит, совершал ли Трамп какие-либо преступные действия в отношении девушки. Позднее в тот же день комитет обнародовал весь массив имейлов на 20 тыс. страниц; в них имя президента США упоминается не менее 1,5 тыс. раз, однако прямых доказательств совершения им преступлений в этих письмах нет.